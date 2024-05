Nascondeva la coca nelle mutande: arrestato pusher marocchino

La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, mentre stava passando in Via Garibaldi, gli agenti lo hanno fermato per un controllo. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno predisposto un controllo. Il 28enne ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 4 grammi di hashish. Per questo è stato accompagnato in Questura dove è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 32 grammi di cocaina, nascosta nelle mutande. L'uomo, residente fuori provincia e gravato da numerosi precedenti di polizia per immigrazione clandestina ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Questore di Parma, previa istruttoria della locale Divisione Anticrimine, ha provveduto a far notificare all’arrestato un foglio di via obbligatorio, intimandogli di far ritorno a Piacenza, suo luogo di residenza, e di non far ritorno nel Comune di Parma per 4 anni.