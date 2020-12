Natale in cella: ruba una bicicletta in pieno centro, la polizia lo arresta

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, è stato tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino di origini marocchine di 38 anni, per aver tentato di rubare una bicicletta danneggiando con violenza la catena con cui era stata messa in sicurezza. In seguito a una segnalazione arrivata al 113, la pattuglia è giunta in pieno centro e ha notato un uomo mentre tentava di rubare una bicicletta. Un equipaggio della Squadra Volante della Polizia di Stato, ha colto sul fatto il ladro e dopo gli accertamenti di rito gli agenti lo hanno dichiarato in stato d’arresto, sanzionandolo poiché circolava nonostante le restrizioni per il contenimento dell’epidemia al solo fine di delinquere. Sul marocchino gravavano precedenti e oltre ad essere pluri-pregiudicato per reati analoghi, era stato tratto in arresto per la lo stesso motivo in ottobre.