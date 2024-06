'Ndrangheta, otto anni di carcere per Gigliotti

Franco Gigliotti, imprenditore di origini crotonesi e fondatore della G.F. Nuove Tecnologie, è stato condannato a 8 anni (con rito abbreviato) per concorso esterno in associazione mafiosa. Così la seconda sezione penale della Cassazione, come richiesto dal sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, si è pronunciata. Gigliotti a Parma aveva costruito un impero nel settore dell'impiantistica, con collaborazioni in diverse di società: dal turismo all'immobiliare, dall'alimentare allo calcio e allo sport più in generale.