Nebbia in autostrada tra Parma e Modena. Questo sta provocando disagi agli automobilisti da stamattina. In A1 infatti la nebbia a banchi ha ridotto la visibilità poco sotto i 100 metri. Nebbia anche tra Piacenza e Fidenza. Capitolo A15: nebbia fino a Parma Ovest.

Nebbia in autostrada: disagi in A1 e in A15