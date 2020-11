Negozi aperti al Parma Retail nel week end: multati per la violazione del nuovo Dpcm

Quindici negozi che si trovano all'interno del centro commerciale Parma Retail sono stati multati dalla polizia Locale di Parma che, dopo essere arrivata sul posto in seguito ad un esposto, ha controllato il rispetto delle norme contenute nel nuove Dpcm, che prevede la chiusura dei centri commerciali nei week-end, anche per le zone gialle come Parma e provincia. Le regole però non sono chiare: non viwene specificato, infatti, se i centri commerciali all'aria aperta possano tenere aperto oppure no. In questa situazione di incertezza le forze dell'ordine hanno multato i negozi aperti, che non rientravano nelle categorie che possono tenere aperto, così come sono indicate nell'ultimo Dpcm, ovvero farmacie, tabaccherie, alimentari ed edicole. Alcuni negozi erano aperti e sono stati multati. In assenza di norme precise l'interpretazione è stata quella di comprendere nel divieto anche i centro commerciali all'aperto, come il Parma Retail.