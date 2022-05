I Nas sequestrano 13 chili di carne in un negozio etnico, gravi carenze igienico-sanitarie in un ristorante: multe per migliaia di euro

A Parma, in un negozio di alimenti etnici i carabinieri dei Nas hanno sequestrato 13 chili di alimenti a base di carne, pesce e vegetali poiché privi di indicazioni relative alla loro rintracciabilità (data di produzione/congelamento, provenienza, lotto, bollo “ce”). Sono state anche rilevate carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di formazioni di ragnatele ed alla presenza di materiale vario irregolarmente stoccato all’interno del locale deposito. Per gli alimenti sequestrati, al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Lo stesso è stato anche diffidato a risolvere, entro 30 giorni, le carenze igieniche riscontrate.

In provincia di Parma, nel corso di una ispezione presso un ristorante, sono state riscontrate carenze igienico sanitarie nel locale deposito alimenti, dovute allo stoccaggio di materiale e oggetti vari non attinenti all’attività ed al mancato utilizzo nelle finestre di dispositivi di prevenzione contro l’ingresso di animali ed insetti infestanti. È stata inoltre rilevata la mancata esposizione alla clientela dell’elenco degli allergeni contenuti nelle preparazioni alimentari. Per le criticità rilevate, nei confronti del legale rappresentante della attività è stata emessa una diffida volta al ripristino, entro 30 giorni, di idonee condizioni igienico sanitarie e della corretta esposizione dell’elenco degli allergeni.

Proseguono infatti i controlli dei Carabinieri del NAS di Parma finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. Come disposto su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, nei giorni scorsi, anche nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, sono stati ispezionati numerosi esercizi commerciali di vendita e somministrazione di alimenti. Presso 9 di questi sono state riscontrate irregolarità, che, in due casi, hanno comportato la sospensione delle attività commerciali. In tale contesto sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 14.440 euro.