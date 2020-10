Nel reparto Covid del Maggiore oltre 100 ricoverati

All'interno del padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma ci sono attualmente oltre 100 pazienti, contagiati dal coronavirus, ricoverati all'interno della struttura sanitaria. Qualche giorno fa Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid, aveva parlato delle condizioni di salute dei pazienti, che variavano anche a seconda dell'età. Dal punto di vista anagrafico infatti la fascia di età dei pazienti va dai 22 agli 80 anni, con condizioni di salute differenziate.

Rispetto a qualche settimana fa sta calando il numero di pazienti, positivi al Covid-19, che finisce in terapia intensiva. Negli ultimi giorni, in due bollettini giornalieri, il numero di nuovi casi nel territorio di Parma e provincia è tornato a superare le 100 unità, segno di un contagio che si sta allargando ma anche di un numero sempre più elevato di tamponi che vengono effettuati anche nel nostro territorio. Uno screening molto importante per monitorare l'avanzata del virus.