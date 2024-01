Neonata muore all'ospedale di Parma: era stata ricoverata un mese fa per un malore nella fascia

E' deceduta nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Parma la neonata che era stata ricoverata il 10 dicembre in seguito ad un malore che l'ha colpita mentre si trovava nella fascia. La piccola del Burkina Faso, era stata soccorsa dalla mamma che l'aveva trovata priva di sensi dopo aver raggiunto un'amica con la figlia in una fascia sulla schiena a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza.

I medici piacentini dell'auto medica con i volontari della Pubblica Assistenza della Valdarda avevano fatto di tutto per salvarle la vita, poi il volo verso Parma con l'elisoccorso. Le sue condizioni erano gravissime ed è deceduta nei giorni scorsi, verosimilmente a causa di una malformazione congenita che non le ha lasciato scampo.