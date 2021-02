Parma e provincia sotto la neve: pericolo ghiaccio in Appennino

Come previsto dai metereologi nella serata di ieri, venerdì 12 febbraio, alcune nevicate hanno interessato il territorio di Parma e provincia. Inizialmente le precipitazioni nevose sono state deboli, almeno in città. Nel corso della notte, poi, si sono intensificate e a Parma sono scesi circa 5 centimetri di neve, mentre in Appennino ha raggiunto i 10 centimetri. Nel corso della mattinata di oggi, sabato 13 febbraio, sono stati segnalati alcuni problemi per la circolazione stradale a causa del ghiaccio presenti sulle strade, soprattutto quelle che collegano la città con la provincia. I problemi più rilevanti sono in Appennino dove la temperatura è scese anche fino a - 8 gradi.