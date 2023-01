Neviano degli Arduini, intossicazione da monossido di carbonio per una famiglia

Sette persone intossicate da monossido di carbonio. E' questo il bilancio dopo l'accensione di alcuni bracieri in una palazzina di Neviano Rossi, a Fornovo. Un’intera famiglia è stata trasportata all'Ospedale di Vaio, a Fidenza, per essere sottoposta al trattamento in camera iperbarica. Coinvolta anche una donna anziana che abitava all'interno della casa ma nel piano superiore. La macchina dei soccorsi è stata azionata appena dopo le 16, tempestivo l'arrivo dei soccorritori che hanno prestato le cure primarie sul posto prima di trasferire l'intera famiglia nelle strutture di Vaio.