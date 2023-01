Neviano, viola il provvedimento di detenzione domiciliare: in manette un 39enne

I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense, hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di un italiano di 25 anni, per reati commessi contro la famiglia ed il patrimonio. Questi, sebbene stesse usufruendo della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari all’interno di una comunità terapeutica riabilitativa, ha commesso diverse violazioni alle prescrizioni impostigli che hanno portato l’Autorità Giudiziaria a revocare i benefici ed emettere il provvedimento restrittivo. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma.

A Neviano degli Arduini, i Carabinieri durante le festività in corso hanno più volte sottoposto a controllo un cittadino 39enne del Marocco in regime di detenzione domiciliare. Ha violato più volte il divieto ed è stato trasferito in carcere dove sconterà un residuo di pena di quasi 4 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Il soggetto è stato quindi arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Parma.