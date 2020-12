Nevicate nel parmense: treni in ritardo e disagi alla circolazione

Le intende nevicate che stanno interessando tutto il territorio parmense hanno provocato, nella mattinata di lunedì 28 dicembre, alcuni disagi per quanto riguarda la circolazione dei treni. Si sono registrati infatti numerosi ritardi alla circolazione dei convogli. In particolare il treno partito da Parma in direzione La Spezia alle 6.27 di lunedì 28 ottobre ha accumulato oltre 90 minuti di ritardo già prima di arrivare alla stazione di Borgotaro. Il nostro lettore Francesco Fra, che si stava recando per lavoro proprio a Borgotaro, ci ha segnalato la situazione.