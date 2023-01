Raid dei no vax nella sede dell'Ordine dei Medici: "Medici nazisti e assassini"

Alcune scritte no vax sono comparse davanti alla sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma in via Po, 134 nel quartiere Montanara. Le frasi, che contengono insulti e attacchi violenti ai sanitari, sono state realizzate in rosso, come altre scritte lasciate nelle sedi di sindacati e partiti. "Medici assassini, psicopatici e nazisti". È quantomeno anomalo che, in un periodo di relativa tranquillità per quanto riguarda la pandemia da Covid-19, vengano realizzate scritte di questo tipo. Questa volta nel mirino degli anonimi no vax i medici, categoria che ha lavorato per due anni e mezzo per garantire la sicurezza di tutti ed ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane.

"Questo episodio - sottolinea il presidente dell'Ordine dei Medici di Parma Pierantonio Muzzetto - Ci lascia in testa particolare perplessità, soprattutto in questa fase. Come segnale connota e qualifica chi l'ha fatto. Su questo credo che ogni commento sia superfluo"