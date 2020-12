Noceto, brindisi in piazza interrotto dai vigili: giovani multati

Dopo la chiusura dei bar alle ore 18 hanno deciso di continuare il brindisi in piazza a Noceto ma sono stati identificati e sanzionati dalle forze dell'ordine per aver violato le norme contro gli assembramenti. Alcuni giovani, che sono usciti dal locale - chiuso all'orario fissato - e sono andati in piazza hanno attirato l'attenzione dei passanti e dei residenti. Il brindisi è stato interrotto dalla polizia municipale che è intervenuta per sanzionarli: per loro una multa di 400 euro a testa. Una bicchierata che è costata molto cara.