Noceto, fumano marijuana in auto: fermati cinque giovani ventenni

Hanno visto un'auto con all'interno cinque giovani ed hanno deciso di controllarla. I carabinieri di Noceto, nel corso di alcune verifiche per il rispetto delle normative anticontagio, quando si sono avvicinati hanno sentito odore di marijuana e, a quel punto, hanno verificato la situazione. A bordo del veicolo c'erano cinque ragazzi di circa vent'anni, residenti della zona. Tre di loro, tra cui il conducente, sono stati trovati in possesso di 3 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata. I giovani sono stati segnalati in Prefettura come consumatori: al conducente è stata ritirata la patente.