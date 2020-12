Noceto, giovane senza patente guida l'auto con tre amici e viola il coprifuoco: multa di oltre 5 mila euro

Stavano circolando in auto, dopo l'orario del coprifuoco delle 22, senza nessuna giustificazione e la ragazza alla guida non aveva mai conseguito la patente. Quattro giovani - compresa la conducente - sono stati fermati nella serata di ieri, 23 dicembre, dai carabinieri che li hanno fermato nel corso di alcuni controlli a Noceto. Per gli occupanti dell'auto è scattata la sanzione per non aver rispettato il coprifuoco. Per la conducente - che guidava l'auto senza patente poichè non aveva mai ottenuto il titolo di guida - è scattata una multa di 5 mila euro. Il veicolo è stato poi sottoposto a fermo amministrativo.

A Pellegrino parmense i militari hanno invece fermato due uomini, che stavano passeggiando senza mascherina: per loro 400 euro di multa a testa. I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore - affiancati da quelli del Nucleo Cinofili di Bologna - hanno effettuato inoltre controlli in particolare nei comuni di Noceto, Medesano, Pellegrino Parmense e Salsomaggiore Terme per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti: un 20enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.