Paura a Noceto, prendono fuoco i pannelli fotovoltaici: in fiamme un casolare

Momenti di paura all'ora di pranzo di oggi, martedì 12 settembre, per l'incendio che si è sviluppato all'interno di un casolare a Noceto, in strada Ghiaie Inferiore. Le fiamme sono divampate all'interno della casa di campagna che fortunatamente era disabitata. L'allarme è scattato verso le 12.30 quando alcuni abitanti della zona hanno visto la colonna di fumo ed hanno chiamato il 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre, una da Fidenza e una da Parma con due mezzi. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato a partire da alcuni pannelli fotovoltaici che si trovavano all'interno della struttura. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.