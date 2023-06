Noceto, incendio nello stabilimento delle industrie alimentari Rolli

Un incendio si è sviluppato, nella mattinata di sabato 10 giugno, all'interno dello stabilimento di Noceto delle Industrie Alimentari Rolli. Secondo le prime informazioni poco dopo le ore 10, per cause in corso di accertamento, le fiamme sarebbero divampate all'interno della struttura. Sul posto sono arrivati quattro squadre dei vigili del fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari a Parma. Dopo alcune ore di lavoro gli operatori del 115 sono riusciti a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono in corso di approfondimento.

