Noceto, operaio investito da un carrello elevatore: grave al Maggiore

L'incidente sul lavoro è avvenuto nella notte in via Matteotti

Grave incidente sul lavoro nella notte all'interno di un'azienda di via Matteotti a Noceto. Per cause in corso di accertamento un operaio è stato investendo da un carrello elevatore durante il turno di lavoro. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al lavoratore e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.