Noceto, scontro tra due auto: grave uno dei due conducenti

Terribile incidente a Noceto. Per cause ancora in corso d'accertamento, nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 maggio, due auto si sono scontrate in via Vigna, all'incrocio con Strada Rivalazzo. Ha avuto la peggio uno dei due conducenti coinvolti, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Parma e ricoverato nell'area codici rossi. L'uomo avrebbe riportato serie ferite e sarebbe stato giudicato dai medici in gravi condizioni. Sul posto l'autoambulanza del 118 di Fidenza, l'automedica di Fidenza e i vigili del fuoco.