Non espone il cartello con il numero massimo di ingressi: multa di 400 ad un locale di via Bruno Scheiber

Proseguono i controlli dei carabinieri del Comando di Provinciale di Parma per verificare l'applicazione delle misure di sicurezza per contrastare il contagio da Coronavirus, in particolare per quanto riguarda i locali pubblici. I commercianti, generalmente, rispettano le misure previste dal Dpcm: le disposizioni che riguardano le modalità di accesso, l'igienizzazione e l'orario di chiusura. Tra tutti i locali controllati sono uno in via Bruno Scheiber è stato multato per non aver esposto il cartello con indicato il numero massimo di persone consentito all'interno del locale. Per il legale rappresentante 60enne è scattata una multa di 400 euro.