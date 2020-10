Non forma i dipendenti sul rischio Covid-19: denunciato farmacista 56enne di Parma

Non ha assolto all'obbligo di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti per quanto rigurda i rischi connessi al rischio biologico legati alla diffusione del Covid-19 e non ha aggiornato il documento per la valutazione dei rischi. Il titolare di una farmacia di Parma è stato denunciato dai carabinieri del Nas alla Procura della Repubblica di Parma per alcune inosservanze. I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma hanno effettuato un'ispezione all'interno del negozio ed hanno verificato la situazione di irregolarità. Un 56enne, titolare della farmacia, è stato segnalato in stato di libertà alla Procura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ì