A fronte della reiterata inottemperanza, da parte del soggetto, dei divieti imposti, è stato dunque applicato il provvedimento restrittivo più grave, con l’associazione dello stesso alla casa circondariale di via Burla.

L'uomo è stato individuato in città nonostante fosse destinatario della misura originariamente disposta del divieto di dimora nella provincia di Parma per reati di violenza domestica.

La Polizia locale di Parma ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip nei confronti di un trentanovenne, domiciliato a Parma.

Non poteva stare a Parma per reati di violenza domestica: ma gli agenti lo trovano in città e lo arrestano