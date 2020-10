Non rispetta le norme anti Covid-19: chiuso un negozio etnico

Nuova chiusura, disposta dalle autorità, per un negozio di Parma che non ha rispettato le norme previste dai protocolli anti Covid-19. Nella giornata di ieri, domenica 11 ottobre, infatti i carabinieri della compagnia di Parma hanno notificato al titolare dell'attività - un negozio etnico - il decreto prefettizio che dispone una sanzione per il non rispetto delle norme governative e la chiusura, come sanzione accessoria, del negozio per quattro giorni.

