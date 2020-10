Non rispetta le norme anticontagio: chiusa una palestra

Non rispettava le norme previste per quanto riguarda le regole anticontagio, contenute nell'ultimo decreto del Governo. Una palestra di Parma è stata chiusa temporaneamente dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità che, nel corso di alcuni controlli orientati alla verifica del rispetto delle norme contenute nei protocolli della Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda i centri sportivi, le palestre e le piscine, hanno verificato la mancata igienizzazione dell'attrezzatura ginnica e della gestione degli indumenti negli spogliatoi. Il legale rappresentante, un 55enne italiano, ha ricevuto una sanzione di 400 euro. L'attività è stata sospesa per tre giorni.

