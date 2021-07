Non si ferma al posto di blocco, inseguimento al San Leonardo: 24enne denunciato

Il giovane non aveva il permesso di soggiorno: in auto alcuni arnesi da scasso

Hanno visto il posto di blocco della polizia ma invece che rallentare hanno deciso di accelerare e sono scappati. Due giovani, tra cui un albanese di 24 anni, sono stati inseguiti, nel pomeriggio di ieri lunedì 26 luglio, dai poliziotti delle volanti all'interno del quartiere San Leonardo.

I due passeggeri, ad un certo punto, hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi. Gli agenti sono riusciti a bloccare un 24enne albanese, senza permesso di soggiorno. All'interno dell'auto, che aveva l'assicurazione scaduta, i poliziotti hanno trovato alcuni oggetti atti allo scasso. Per il 24enne è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso di oggetti atti ad offendere.

L'albanese è stato anche sanzionato per le infrazioni al codice della strada. Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo e affidato a una depositeria.