“Non si possono lasciar seccare decine di giovani piante!”

A seguito di diverse segnalazioni di cittadini e di cittadine che lamentano in più zone di Parma lo stato di incuria e di rinsecchimento in cui si trovano molti esemplari di alberi di recente piantumazione, Europa Verde "scende in campo con un’azione dimostrativa portando acqua ad alcune piante sofferenti, per mancata irrigazione, nella zona sud-est di Parma tra via Budellungo, via XXIV Maggio, via Bach e in particolare nel Parco Edgardo Egaddi". Così si legge sul comunicato stampa del gruppo, con Europa Verde che denuncia come «a distanza di un anno dal caso del rinsecchimento delle giovani piante del Viale della Villetta si stia ripetendo la stessa incresciosa situazione in diverse zone di Parma». Per questo la forza ecologista attraverso un atto altamente simbolico, con alcuni dei suoi esponenti, ha portato acqua a diverse giovani piante nella zona di Via Budellungo chiedendo all’Amministrazione Comunale «di farsi carico con urgenza della grave situazione che emerge in diverse zone di Parma», perché «dallo stato di salute dei giovani alberi dipende buona parte del futuro di una città davvero green e sostenibile». Europa Verde denuncia inoltre come «la morte prematura per incuria e mancata irrigazione di decine di piante rappresenti uno spreco e un dispendio di soldi pubblici assolutamente evitabile».

Per questi motivi Europa Verde avanza all’Amministrazione Comunale alcune urgenti richieste come quella «di effettuare a Parma una mappatura delle nuove piantumazioni quartiere per quartiere da rendere disponibile ai cittadini sulla piattaforma digitale del Comune di Parma; di programmare in modo sistematico controlli sullo stato di salute delle più recenti piantumazioni e di pubblicizzarne gli esiti», e infine, e soprattutto, «di programmare meglio un piano di irrigazione adeguato del verde pubblico dedicato in modo specifico agli alberi più giovani che richiedono particolari cure».