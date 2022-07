Non vuole che la nipote torni tardi a casa e la minaccia con la carabina: denunciato un 61enne

Alle 22:00 di ieri, giovedì 28 luglio, un uomo in preda all’ira si è scagliata contro la nipote. L’uomo non era d’accordo che la giovane si divertisse fino a tarda notte. I due hanno discusso fino a quando lui non è ricorso a una carabina tra le numerose armi che detiene legalmente, minacciandola.

Tragedia sfiorata a Borgotaro, la giovane ha chiamato tempestivamente il 112 che è arrivato sul posto. Il Nucleo Radiomobile ha fermato il 61enne sequestrandogli tutte le armi oltre che ritirandogli i titoli che lo hanno abilitato a detenerle. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata.