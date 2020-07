Normative anti-Covid: 11 gli esercizi pubblici controllati

Durante i controlli per il contenimento del Covid 19, è stato setacciato il centro città, con particolare attenzione rivolta ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani. I controlli sono stati finalizzati a verificare che la movida si svolgesse in maniera regolare senza che potessero crearsi assembramenti o turbative per la sicurezza pubblica. Le zone di intervento sono state stabilite in sede di tavolo tecnico sulla base di una scelta operativa che suddivide la città in zone e che mette in evidenza i luoghi in cui maggiormente possono eventualmente verificarsi fatti di reato. Ad inizio di ogni servizio viene effettuato un briefing congiunto tra le diverse componenti impegnate e una volta iniziato il servizio , sotto il costante coordinamento della sala Operativa, viene effettuato un monitoraggio capillare del territorio. Durante lo svolgimento dei controlli, istituiti in numerosi punti del perimetro cittadino, sono state controllate 178 persone e 69 veicoli. 11 gli esercizi pubblici controllati. I controlli proseguiranno anche oggi e nei prossimi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.