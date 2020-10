Norme più severe per palestre e piscine: approvato il nuovo protocollo

Norme più severe per quanto riguarda palestre, piscine e impianti sportivi. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora ha reso noto che il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo Protocollo attuativo delle "Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere", che aggiorna quelle dello scorso 19 maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'interno del testo particolare attenzione all’implementazione della raccolta dati, all’esecuzione di controlli anche a campione e alle sanzioni previste dalle norme già in vigore. Il testo è stato elaborato dopo l’approvazione del DPCM del 18 ottobre 2020, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Federazione Medico Sportiva Italiana, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.