Notte di controlli a Salso: nei guai tre parmigiani che guidavano ubriachi

Nella notte del 1 novembre 2023, il Comando Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme, ha messo in campo un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi al fine di contrastare qualsiasi forma di reato. Nel dispositivo sono stati impiegati militari di tutte le articolazioni dipendenti dalla Compagnia.

Settantacinque utenti della strada sono stati controllati e di questi 3 sono stati segnalati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria in violazione perché colti alla guida del veicolo in loro uso sotto l’influenza dell’alcool; si tratta di un 35enne, di una 37enne e di un 60enne, tutti parmigiani, risultati avere tutti un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla norma.

Nel corso del medesimo servizio sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Parma per uso personale di sostanze stupefacenti tre giovani parmigiani trovati in possesso di modiche quantità di hashish.