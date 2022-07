Notte di controlli a Sorbolo: sei denunce per guida in stato di ebbrezza. Arrestato un pusher

Sei denunce per guida in stato di ebbrezza e un arresto per droga. E' questo il bilancio dei controlli eseguiti nella notte tra venerdì e sabato dai Carabinieri della Stazione di Sorbolo in collaborazione con la Polizia Locale. Nel servizio straordinario per prevenire le “stragi del sabato sera”, i posti di controllo sono stati effettuati nei punti più "sensibili" e nei pressi dei locali della movida, con in dotazione l'etilometro. In tutto sono state denunciate sei personme per guida in stato d’ebbrezza e sette quelle sanzionate con una multa. Nel corso del servizio è anche stato arrestato un 42enne italiano trovato con droga destinata allo spaccio. L'uomo è stato condotto nel carcere di Via Burla. I controlli proseguiranno anche nei prossimi weeend allo scopo di prevenire fatti legati alla criminalità ed impedire le cosiddette "stragi del sabato sera."