Notte di controlli a Sorbolo Mezzani: ritirate nove patenti di guida

Nella notte tra il 16 e 17 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, unitamente al personale della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale ed in corrispondenza dei locali della movida, con l’ausilio del personale della Polizia Locale ed etilometro. Al termine del servizio sono stati tre gli automobilisti deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza ed oltre sette quelli sanzionati amministrativamente. In totale 9 le patenti di guida ritirate con l’irrogazione di sanzioni amministrative fino ad 6.678 euro ed ammende fino a 9.200 euro. I controlli congiunti tra Carabinieri della stazione di Sorbolo Mezzani e la Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense, finalizzati a garantire maggiori standard di sicurezza sulle strade cittadine, soprattutto nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, proseguiranno nei prossimi fine settimana.