Notte di controlli al San Leonardo: 150 mezzi e 80 persone identificate

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma. Anche ieri pomeriggio diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con competenza in città a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile. Nel corso dei posti di controllo disposti lungo Via San Leonardo e le zone limitrofe sono state identificate quasi 150 persone e controllate oltre 80 mezzi. Complessivamente al termine sono state denunciate 5 persone per: ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto ingiustificato di strumenti idonei a offendere nonché, diversi segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Il denunciato per ricettazione ha 21 anni ed è stato controllato in Via San Leonardo. È stato trovato con un portafoglio contenente i documenti di un giovane residente ad Aosta. Per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli son stati denunciati tre giovani italiani, di età compresa tra i 20 e i 28 anni, con precedenti di polizia e residenti fuori provincia che, sono stati fermati in Via Paradigna a bordo di un’autovettura. I grimaldelli sono stati sequestrati. Gli ultimi denunciati per possesso di oggetti idonei a offendere sono tre giovani che nel corso dei controlli sono stati trovati con dei coltelli. Circa una decina le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori chi, trovato con marijuana o hashish chi, sorpreso a consumare crack nel sottopasso della Stazione Ferroviaria e in Via Trento.