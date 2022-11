Notte di controlli e sanzioni per guide in stato d'ebbrezza: sanzionati due parmigiani

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, con il supporto della Compagnia di Parma, hanno organizzato una massiccia e incisiva azione di controllo del territorio che ha visto impiegato decine di pattuglie prevalentemente nelle ore serali e notturne, al fine di contrastare i reati predatori, con il supporto della polizia locale Appennino Parma Est e dei reparti speciali dell’Arma di Parma quali Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL).

Sono state tre le persone deferite in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica e numerose dosi di marijuana e hashish sequestrate ai giovani del territorio. In particolare è stato deferito per il reato di porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere un italiano del posto di 19 anni, con piccoli precedenti di polizia, il quale sottoposto a un controllo dai carabinieri in Strada Mulino Fabiola a bordo della sua autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16.5 centimetri, oltre a 4 dosi di hashish. Lo stesso oltra alla denuncia è stato segnalato alla locale prefettura per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Per 34enne di Parma e un 58 di Langhirano sono arrivate due sanzione per la guida in stato d'ebbrezza: tasso alcolemico di 0.97 g/l per il primo, tasso alcolemico di 2,07 g/l per il secondo.

Nel corso del servizio svolto sono stati segnalati alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti una decina di giovani dai 18 ai 20 anni, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, destinati all’uso personale. Complessivamente sono stati sottoposti all’etilometro 25 conducenti, dei quali solo i menzionati sono risultati con un tasso superiore alle previsioni normative.