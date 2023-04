Notte di controlli in città: un arresto e diverse denunce per spaccio e furto

È stato arrestato un 38enne italiano con precedenti penali, con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari della Sezione Radiomobile che in Via Massimo d’Azeglio hanno fermato per un controllo l'uomo che, durante l’identificazione, è apparso molto agitato. Questo ha rappresentato per le forze dell'ordine un motivo in più per procedere al controllo personale che ha permesso di rinvenire pochi grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare oltre un etto di stupefacente tra marijuana e hashish. Durante le attività di controllo, i carabinieri hanno effettuato una serie di denunce in materia di stupefacenti e di furto. La prima riguarda un 38ene senegalese con diversi precedenti di polizia residente in provincia di Reggio Emilia che controllato in Piazzale della Pace è stato trovato con: quasi 10 grammi di hashish, documenti d’identità e tessera bancomat appartenenti ad altra persona e oggetto di furto e per evitare il controllo ha aggredito i militari. Condotto in caserma è stato denunciato per detenzione di stupefacente, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza del divieto di ritorno a Parma in quanto a suo carico è emerso un divieto di ritorno per tre anni in città, emesso dalla Questura nel 2021. Le altre denunciate per furto sono tre giovani ragazze, tra i 21 e i 23 anni, che hanno tentato di sottrarre capi d’abbigliamento da un negozio di Via Mazzini.