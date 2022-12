Notte di incidenti tra Langhirano e Collecchio: due feriti gravi

Notte di incidenti nella provincia di Parma, Massese ancora protagonista questa volta senza tragiche conseguenze. Poco prima dell'una, a Langhirano in via Cascina Piano, due auto si sono scontrate. Una di queste si è ribaltata e il conducente è stato ricoverato al Maggiore con ferite di media gravità. Poco dopo, alle 2:30 a Collecchio, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto si è ribaltata e il suo conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore di Parma con ferite giudicate di media gravità. Sul posto, in entrambi i casi, gli uomini del 118.