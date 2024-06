"Dobbiamo controllare la rete idrica": ma il 90enne non cade nella truffa

Si sono presentati a casa, hanno suonato al citofono ed hanno spiegato ad un 90enne di Madregolo che avrebbero dovuto effettuare dei controlli alla rete idrica, per verificarne la portata e la presenza di agenti inquinanti. Un linguaggio tecnico con il quale i malfattori pensavano di trarre in inganno il 90enne. Ma l’anziano insospettito ha minacciato di chiamare i Carabinieri, facendo allontanare in tutta fretta i due presunti truffatori.

In sintesi questo è quello che è avvenuto qualche giorno fa in località Madregolo nel comune di Collecchio dove un 90enne del posto si è visto arrivare a casa due uomini di circa 40 anni, con un abbigliamento del tutto simile a quello usato dagli addetti al controllo della rete idrica, con tanto di pettorina catarifrangente e moduli cartacei al seguito.

Con una tecnica ormai consolidata, ma anche estremamente nota, i presunti truffatori si sono palesati nel giardino di casa della vittima avvertendolo della necessità di effettuare delle verifiche alle condotte dell’acqua.

Il 90enne, che fin da subito aveva intuito che qualcosa non andava, in primis la mancanza di un tesserino di riconoscimento, ha iniziato a porre tutta una serie di domande, alcune anche molto tecniche alle quale i due “tecnici”, colti alla sprovvista hanno risposto in modo vago ed in alcuni casi privo di logica. A questo punto l’uomo, memore di tutti i consigli e indicazioni fornite dai Carabinieri attraverso gli organi di stampa, preso il coraggio a due mani ha proferito la frase: “ adesso chiamo i Carabinieri così lo spiegate a loro se la mia acqua puzza”.

Non appena intuito che la preda si era trasformata in cacciatore i due malfattori si sono allontanati in tutta fretta dall’abitazione facendo perdere le loro tracce. Il 90enne, dopo lo scampato pericolo ha comunque contattato il 112 spiegando l’accaduto. La centrale Operativa ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia dei Carabinieri di sala Baganza che in quel momento stava effettuando un servizio perlustrativo nei comuni di Sala Baganza e Collecchio.

I militari preso contatto con il 90enne hanno diramato le ricerche dei due mediante comunicazione a tutte le centrali operative del Comando provinciale. La pattuglia dava altresì corso alle ricerche nella zona dell’evento senza però riuscire ad individuare i due uomini.