Nubifragio a Parma e provincia: allagamenti e disagi al traffico

Allagamenti in tangenziale, nei sottopassi, in alcune cantine e disagi alla circolazione. Un'ondata di maltempo si è abbattuta a partire dalla serata di ieri sabato 29 agosto e per tutta la notte a Parma e in alcuni comuni della provincia. Il violento temporale su Parma ha causato disagi in vari quartieri della città: alcune cantine si sono allagate così come i sottopassi della tangenziale e la stessa strada. Tante chiamate ai Vigili del Fuoco che sono usciti nel corso della notte per mettere in sicurezza le situazioni più critiche.

