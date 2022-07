Anche domani allerta meteo per il caldo rovente. Si tratta della settimana più calda dell'estate e il termometro non accenna ad abbassare la guardia. Allerta gialla, dunque, per le temperature elevate a Parma e provincia. Nella giornata di domani, venerdì 22 luglio, è previsto un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi attorno ai 38 gradi su zone di bassa collina e pianura.