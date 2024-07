Nuovo decreto carceri: meno burocrazia, più personale

Dal Governo grande attenzione al problema delle carceri nel nuovo decreto legge ‘Carcere Sicuro’, varato dal Consiglio dei Ministri in materia penitenziaria. Il primo obiettivo sarebbe quello di rafforzare la sicurezza e l’efficienza degli istituti carcerari e minorili con l’assunzione straordinaria di mille unità di polizia penitenziaria, oltre che di altre figure importanti come gli operatori psico-pedagogici. Si mira, inoltre, a dare regole più certe sulla liberazione anticipata alleggerendo alcune procedure burocratiche.

Poi c'è il tema dell’esecuzione esterna con un serio investimento sulle comunità che accolgono detenuti, per risolvere il problema dei 7 mila soggetti che potrebbero uscire dal carcere anche ora, ma, essendo privi di un domicilio adeguato, continuano a gravare sul sistema penitenziario. "La Lega - spiega Laura Cavandoli, deputata eletta a Parma - da sempre dice no agli svuotacarceri e agli sconti di pena, e punta a una razionalizzazione del sistema dell’esecuzione penale per risolvere problemi come il sovraffollamento ma anche per prevenire fenomeni purtroppo acuitisi recentemente, come quello dei suicidi in carcere".