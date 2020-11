Verso il nuovo Dpcm: ecco cosa riaprirà e cosa no

In vista del nuovo Dpcm che prolungherà le misure restrittive attualmente in vigore fino al 3 dicembre, alcune attività oggi chiuse a Parna e provincia per le regole della zona arancione, potrebbero riaprire in vista del periodo natalizio - soprattutto all'interno della finestra di dieci - quindici giorni che il Governo concederà prima del Natale - mentre altre rimarranno chiuse.

Centri commerciali. In vista delle festività natalizie le attività che per ora sono chiuse nel fine settimana, come le strutture di vendita di grandi dimensioni, potrebbero riaprire anche il sabato e la domenica, per permettere ai cittadini di acquistare i regali e per dare un po' di ossigeno ai commercianti

Palestre, piscine e centri sportivi. Dopo il 3 dicembre le strutture sportive che oggi sono chiuse probabilmente non riapriranno, almeno non nell'immediato, in quanto non considerate essenziali

Bar e ristoranti. Per quanto riguarda i locali pubblici, oggi chiusi 7 giorni su 7 per le regole della zona arancione, il governo potrebbe decidere in una riapertura, almeno temporanea, in giorni e fasce orarie specifiche. Questa ipotesi però è incerta: l'esecutivo potrebbe decidere di prolungarne la chiusura anche durante tutto il periodo natalizio per evitare gli assembramenti

Cinema e teatri. I luoghi culturali aperti al pubblico rimarranno probabilmente chiusi anche dopo il 3 dicembre e durante tutto il periodo natalizio. Per la riapertura di questi spazi si dovrà quindi attendere il mese di gennaio