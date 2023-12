"Mamma ho perso il telefono", poi dal nuovo numero chiedono soldi e dati personali: la nuova truffa sbarca a Parma

E' arrivata anche a Parma e provincia la nuova truffa che fa leva sulla preoccupazione dei genitori per i propri figli. La nuova tipologia di raggiro, che ha visto alcuni casi anche in città e provincia, parte da un messaggio ricevuto da un numero sconosciuto di questo tenore: "Mamma ho perso il telefono, questo è il mio nuovo numero", oppure "Papa, mi è caduto il cellulare. Ecco il nuovo numero". Poi, da quel numero - in realtà gestito da gruppi di truffatori - vengono inviate richieste di aiuto economico per il pagamento delle bollette o delle tasse universitarie. Questa tipologia di truffa sfrutta il senso di fiducia dei genitori nei propri figli. Le forze dell'ordine consigliano di non fornire mai dati personali o il numero dell'Ibam via messaggio e di assicurarsi che il messaggio sia stato inviato veramente dai figli.