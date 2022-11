Nuovo Tardini, costo complessivo dell'intervento di 84 milioni di euro: scelto il Coordinatore

Il Comune di Parma ha affidato il percorso di ascolto e partecipazione della cittadinanza relativamente all'intervento di riqualificazione dello Stadio Tardini a Poleis Societa? Cooperativa con sede in viale Cavour 147, Ferrara per un importo di € 21.960,00. Curiosità: la Commissione valutatrice dei preventivi, in seguito alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per reperire la figura del Coordinatore, ha raccolto anche la candidatura di Avventura Urbana di cui è socio Andrea Pillon che si è interessato allo Stadio San Siro. L'offerta non è stata considerata valutabile nel momento della presentazione in sede di gara.

Il servizio consiste: nell’individuazione delle modalita? di sviluppo e della gestione del percorso partecipativo che preveda il coinvolgimento dei portatori di interesse e della cittadinanza, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione, nel facilitare e coordinare il confronto tra tutti i partecipanti al percorso e nel far emergere le posizioni in campo, acquisendo orientamenti ed indicazioni sull’intervento in oggetto. Il percorso di ascolto e partecipazione dovra? essere condotto da un Facilitatore/Coordinatore esperto in processi partecipativi, gestione dei conflitti, gestione di programmazione e pianificazione complessi. Nella redazione di una Relazione finale contenente la descrizione degli strumenti e delle metodologie utilizzate e la restituzione degli esiti del percorso partecipativo.



COME SARA' IL NUOVO STADIO

Il Comune di Parma ha ricevuto una proposta per la riqualificazione e ammodernamento dello Stadio Tardini nella quale si prefigura un progetto che prevede la concessione del diritto di superficie per 90 anni, volto alla realizzazione di un intervento integrato di ristrutturazione dell’intero impianto, in linea con i regolamenti della Serie A e della Uefa, le cui principali migliorie riguardano: l’innalzamento del livello tecnologico e di sicurezza; la possibilita? di aumentare i posti a sedere di circa 1.000 sedute portando cosi? la capienza massima possibile a circa 24.000 sedute; una copertura completa della struttura che consentira? di contenere l’impatto acustico dei rumori provenienti dalle tribune e dal campo di gioco; un nuovo sistema di apparecchiature illuminanti in grado di ridurre significativamente la quantita? di fuoriuscita di luce; la costruzione di un parcheggio sotterraneo di circa 161 posti auto a disposizione della sosta pubblica nelle giornate extra-gara; la creazione di spazi commerciali oltre a nuove opere nella zona esterna allo Stadio.

Si prevede che lo Stadio eserciti ulteriori funzioni durante tutta la settimana come luogo destinato alla citta?, e quindi non come spazio dedicato esclusivamente alle gare calcistiche, ma un impianto per la comunita? con la costruzione di un museo, di attivita? commerciali e per la ristorazione, di spazi outdoor e indoor destinati allo sport e ad eventi culturali di vario genere. Il Piano Economico e Finanziario allegato alla proposta presentata prevede un costo complessivo dell’intervento di circa 84 milioni di euro.