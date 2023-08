Non rispetta l'obbligo di firma a San Secondo, i carabinieri lo trovano in stazione a Parma: arrestato 33enne

I Carabinieri della Stazione di San Secondo Parmense hanno arrestato un cittadino tunisino 33enne, già noto in quanto denunciato in passato per reati

in materia di stupefacenti. Lo stesso è stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria, per procedimenti penali pendenti in un’altra provincia, all’obbligo di dimora nel Comune di San Secondo con l’obbligo di firma quotidiana presso il comando dei carabinieri del paese.

I militari hanno accertato sin da subito una discontinuità nel rispetto degli obblighi e, certificato che lo stesso si fosse allontanato dal Comune ove

comunque continua ad essere anagraficamente residente. L’attività ha permesso di richiedere ed ottenere l’aggravamento della misura

cautelare dal Tribunale competente, ricevendo proprio in questi giorni l’ordine di arresto. La localizzazione ed individuazione dell’uomo non è stata semplice in quanto è riuscito a cancellare le tracce sul territorio.

Dopo giorni di verifiche, accertamenti, osservazioni e controlli nelle zone solitamente frequentate e nei domicili ove aveva soggiornato, il 33enne è stato fermato ed arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Parma. Lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione dell’aggravamento della misura cautelare.