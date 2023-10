Non rispetta l'obbligo di firma e ruba a bordo di un'auto: 40enne marocchino portato in carcere

Un marocchino di 40 anni, residente a Parma, sottoposto all'obbligo di firma in seguito all'indagine relativa alle spaccate in centro storico, è stato portato nel carcere di via Burla in seguito ad un'ordinanza di aggravamento della misura, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Parma. L'ordinanza è stata eseguita nel pomeriggio del 10 ottobre dai poliziotti della squadra mobile di Parma. L'uomo era stato denunciato per concorso in furto aggravato

Di fatto, però, il 40enne non aveva mai ottemperato agli obblighi imposti dalla misura cautelare e il 13 ottobre è stato gravemente indiziato di un furto aggravato perpetrato ai danni di un’autovettura lasciata in sosta presso un parcheggio a pagamento. A seguito di tali condotte la Procura di Parma ha chiesto ed ottenuto dal GIP l’aggravamento della misura, mediante l’applicazione della misura cautelare personale. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la locale casa circondariale.