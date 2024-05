Dentista parmigiano nei guai, evasione da 470mila euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un dentista parmigiano che è risultato non aver presentato le prescritte dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta dal 2016.

Dal 2018 il professionista ha trasferito la residenza fiscale in Ucraina, continuando tuttavia ad esercitare le proprie prestazioni presso diversi studi odontoiatrici di Parma, oltre a tenere numerosi corsi di formazione di tecniche odontoiatriche in città. L’analisi degli estratti di conto corrente bancario nonché le informazioni reperite dai numerosi clienti del medico ai quali rilasciava regolare fattura hanno permesso ai finanzieri di ricostruire il reddito che il dentista avrebbe sottratto a tassazione per oltre sette anni.

All’esito dell’attività ispettiva, sono stati constatati l’omessa dichiarazione dei redditi per 470.000 euro dal 2016 al 2021, con conseguente evasione di IRPEF per un importo superiore a 100.000 euro nonché il mancato versamento di IVA per 18.000 euro.

Inoltre, i finanzieri hanno segnalato la posizione del dentista all’Ente nazionale di previdenza eassistenza medici (ENPAM) in quanto, conseguentemente agli inadempimenti fiscali, avrebbe omesso di versare all’organismo i relativi contributi dovuti.