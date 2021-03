Oggi il nuovo decreto Draghi: verso il lockdown a Pasqua e pasquetta

Oggi, venerdì 12 marzo, il governo di Mario Draghi approverà il decreto legge "Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19" che porterà una serie di misure più rigide, anche per i cittadini di Parma e provincia. Il decreto conterrà anche nuove regole per portare le regioni in zona gialla, arancione e rossa.

Il consiglio dei ministri è convocato per le 11,30, come dice il sito del governo, e prima si svolgerà un incontro con le Regioni a cui verranno illustrati i punti salienti del decreto, di cui circola già una bozza. Le nuove regole troveranno poi applicazione nell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: fino a 16 regioni rischiano la zona rossa e arancione.

Il decreto legge 12 marzo del governo Draghi sostituisce l'ipotesi di legiferare attraverso il Dpcm: la differenza è che il secondo è un atto amministrativo che dipende proprio dalla normativa e quindi non è adatto a normare in prima istanza sulle libertà dei cittadini. E quindi, mentre da lunedì due italiani su tre già rischiano di andare in lockdown con l'ordinanza di Speranza, questa mattina il governo presenterà a regioni, province e comuni il decreto legge 12 marzo che poi il premier Draghi illustrerà in una conferenza stampa. Le novità più rilevanti della bozza del decreto che sta circolando in queste ore sono due: