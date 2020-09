Violenta rissa al parco Ferrari, gruppi di giovani si affrontano a coltellate: due feriti gravi

Una violenta rissa è andata in scena nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 settembre all'interno del parco Ferrari, nel quartiere San Lazzaro a Parma. Secondo le prime informazioni un gruppetto di stranieri avrebbe preso parte ad un confronto molto duro con un secondo gruppo di giovani. Oltre alle botte sarebbero spuntati, ad un certo punto, anche i coltelli. Due giovani sarebbero rimasti feriti gravemente: dopo essersi presentati in farmacia per chiedere aiuto e delle cure sono stati trasportati dalle ambulanze al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni di salute sarebbero gravi. Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro per cercare di identificare i partecipanti alla rissa. Le motivazioni della rissa non sono ancora state accertate: è possibile, tra le varie piste seguite dagli inquirenti, che i gruppetti di giovani possano essere coinvolti nel giro di spaccio, sempre fiorente all'interno del parco Ferrari.

