Olga Tabirta potrebbe avere preso un treno per Brescia

Non ci sono sue notizie dalla mattina di venerdì, 26 aprile. La città di Parma vive ore di apprensione per la scomparsa di una donna di 31 anni, di origine moldava. L'allarme è stato dato dai familiari. Olga Tabirta abita a Parma con i due figli. Nei pressi della stazione ferroviaria sarebbe stato ritrovato il suo cellulare con la batteria scarica, il portafogli e alcuni oggetti personali. Ma di lei, nessuna traccia. Sarebbe uscita di casa intorno alle 9:00. I familiari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine e, intanto, hanno fatto partire l’appello attraverso i social nel tentativo di ritrovarla. Nella giornata di sabato è stata diffusa la notizia che la donna potrebbe avere preso un treno diretto a Brescia. Da qui la diffusione dell'appello dei familiari anche in gruppi facebook locali. Al momento della scomparsa la donna indossava pantaloni neri a zampa di elefante e giacca a vento blu.